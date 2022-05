Salemi, rissa nelle notti scorse tra africani: tra i feriti anche un quindicenne

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2022-05-10

Sono quattro le persone di origine africana che sono stati coinvolti in una rissa, finita tragicamente a coltellate e a bottiglie in testa.

L'episodio si è verificato notti fa, presso Salemi, dopo che la rissa è scoppiata in Via Matteotti. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita, riportando ferite da taglio in varie parti del corpo. Tra le quattro persone vi era anche un quindicenne.

I carabinieri stanno indagando sull'accaduto tramite le videocamere di sorveglianza presenti sul posto.

