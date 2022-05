Torna la campagna nazionale di Legambiente "Spiagge e Fondali puliti"

del 2022-05-13

Quest'anno Legambiente ha indetto la campagna nazionale "Spiagge e Fondali puliti 2022" per i giorni di oggi , domani 14 e 15 del corrente mese; il circolo Legambiente Crimiso ritorna ad occuparsi delle nostre spiagge e dei rifiuti che il mare restituisce periodicamente; in particolare l'attività di pulizia è stata prevista giorno 14 Maggio alle ore 9.30 con appuntamento a Marinella di Selinunte nella Piazza Efebo. E' fatto obbligo che i partecipanti intervengano nel rispetto delle norme anticovid vigenti , si muniscano di abbigliamento adeguato e siano forniti di mascherine e guanti; i rifiuti differenziati raccolti saranno regolarmente prelevati dalla ditta Sager. Per soddisfare le richieste pervenute da alcuni soci della vicina Campobello di Mazara, di concerto con il Sindaco ed il Vicesindaco di quel Comune si è concordato di effettuare una manifestazione straordinaria di "Spiagge e Fondali Puliti a Tre Fontane per l'ultima Domenica di Maggio