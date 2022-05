Covid 19, sono 249 gli attuali positivi a Castelvetrano. Ecco la situazione aggiornata in Provincia

del 2022-05-12

Covid 19, ecco i dati registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp di Trapani. Aggiornamento del 12 maggio 2022.

Toale attuali positivi 5046 così distribuiti:

Alcamo 534

Buseto Palizzolo 48

Calatafimi Segesta 64

Campobello di Mazara 117

Castellammare del Golfo 193

Castelvetrano 249

Custonaci 106

Erice 335

Favignana 84

Gibellina 24

Marsala 978

Mazara del Vallo 448

Misiliscemi 17

Paceco 163

Pantelleria 106

Partanna 98

Petrosino 65

Poggioreale 4

Salaparuta 11

Salemi 147

San Vito Lo Capo 51

Santa Ninfa 23

Trapani 952

Valderice 181

Vita 38

Totale deceduti 660; totale guariti 97329.

Ricoverati in terapia intensiva: 0; Ricoverati in terapia semi intensiva 8; Ricoverati in degenza ordinaria 50; Ricoverati Covid Hotel RSA: 11