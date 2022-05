Partanna, arresto dei Carabinieri per omicidio. Inflitta pena di 19 anni

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-14

I Carabinieri della Stazione di Partanna e Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Trapani hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, nei confronti di SCALIA Rosario, imprenditore edile pregiudicato.

Lo Scalia è stato arrestato e condotto in carcere, in quanto deve espiare la pena di 19 anni e 11 mesi di reclusione per aver partecipato, in concorso con altri soggetti, all’omicidio di Lombardo Salvatore, avvenuto la sera del 21 maggio 2009, aggravato dall’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione mafiosa Cosa Nostra.

La vittima era stata attinta da 2 colpi di arma da fuoco cal. 12, mentre era all’interno del bar Smart Cafè, sito a Partanna.

Per tale delitto, finirono in carcere più soggetti tra mandante ed esecutori. I magistrati, concordando con le risultanze investigative degli inquirenti, hanno stabilito, dopo tre gradi di giudizio, che Scalia abbia avuto il compito di informare il mandante dell’omicidio sui precisi spostamenti della vittima, in modo da consentire ai killer di porre in essere la loro cruenta azione delittuosa.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Termini Imerese (PA).