La Regione stanzia 10 milioni come contributo alla settore pesca contro il caro-gasolio

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-16

“Salutiamo con positività l’approvazione in Finanziaria dello stanziamento di 10 milioni di euro che dovranno essere erogati dall’assessorato regionale per l’Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, a alle imprese di pesca iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Siciliana quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l’attività di pesca per gli anni 2021 e 2022”.

Ad affermarlo il segretario generale Uila Trapani Roberto Giacalone.

“Finalmente – aggiunge - un segnale positivo da parte della Regione Siciliana. Auspichiamo ora che l’assessorato guidato dall’onorevole Tony Scilla ponga in essere in maniera veloce l’iter di pagamento che deve comprendere anche i lavoratori del mare che imbarcano con contratto alla parte.

Il prezzo del gasolio è ormai insostenibile da parte di imprese e pescatori, occorrono pertanto – conclude Giacalone - altri interventi a livello nazionale e comunitario, che mettano fine al continuo aumento del costo di gestione dei motopesca”.