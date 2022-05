Buseto Palizzolo, assolto un imprenditore del parco eolico

di: Redazione - del 2022-05-16

In primo grado era stato condannato a risarcire un ciclista caduto all’interno di un cantiere eolico.

La Corte di Appello ribalta la sentenza.

Una gita tra amici con la le loro mountain bike all’interno di un'area interdetta, con tanto di cartelli, una rovinosa caduta e la richiesta di risarcimento danni.

Il Tribunale monocratico di Trapani, giudice dr. Franco Messina, ha assolto F. I., legale rappresentante della società Nuovi Sistemi Edili di Calatafimi - Segesta, che era stato condannato dal giudice di Pace di Trapani alla pena di 900 euro di multa, oltre al risarcimento del danno e il rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile, per un totale di circa 10.000 euro.

Il fatto era accaduto nel 2016 all’interno di un cantiere a Buseto Palizzolo, in cui un gruppo di ciclisti, nonostante i divieti, avevano deciso di entrare per fare ciclo-cross.

Probabilmente, a causa della velocità non particolarmente prudente, in un tratto di strada molto sconnesso ed in discesa (ciò secondo la prospettazione della difesa dell’imputato), R.G è caduto rovinosamente per terra, tanto da richiederne il trasporto in ospedale tramite ambulanza.

A chiamare i soccorsi era stato lo stesso imputato, che quella mattina si trovava in cantiere, il quale ha immediatamente prestato i primi soccorsi al ciclista.

Poi l’arrivo sul posto dei Carabinieri e della Polizia municipale, su richiesta del ciclista, che, nonostante i soccorsi, ha sporto denuncia contro il suo soccorritore.

Nel corso del giudizio, l’imprenditore F. I., difeso dall’avvocato Francesco Salvo di Salemi, ha dimostrato che la sua l’impresa era solo una delle 5 che con sub appalto, stava effettuando i i lavori del parco eolico e, soprattutto, che era stato nominato un direttore dei lavori ed un responsabile della sicurezza del cantiere della società Sinergo, il quale aveva appaltato tutti i lavori.

In primo grado, il Giudice di Pace di Trapani, a seguito di querela, aveva condannato l’imputato per il reato di lesioni personali colpose.

Dopo sei anni, F.I è stato assolto “per non aver commesso il fatto” dal Tribunale di Trapani, in funzione di giudice di appello, che ha accolto le eccezioni della difesa, dimostrando come un' estensione così ragguardevole di terreno non può essere controllata, se non solo con cartelli di divieto di accesso in proprietà privata, cosa ampiamente emersa nel corso di causa.