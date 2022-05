Stamane “La Primavera del Belice” al Parco Archeologico. Grido d’allarme di Alfano: “Rischio disastro ambientale a causa del depuratore”

di: Redazione - del 2022-05-14

Si è svolta stamane la manifestazione “La primavera del Belice”, iniziativa del quotidiano La Sicilia, che ha lo scopo di rinnovare l’immagine del Belìce, da terra del terremoto ad attrattiva turistico/culturale.

Sono stati invitati a partecipare intanto i Sindaci dell’area, che sono certamente i principali attori. Protagonisti anche gli operatori turistici e commerciali, esponenti del Governo regionale, del mondo universitario e degli ordini professionali.

Tra gli interventi, anche quelli del Sindaco Alfano.

"Qualcuno del mio movimento si è vantato di essere riuscito ad ottenere dei soldi per finanziare un campo di calcio, quando con gli stessi soldi avrebbero potuto risolvere la questione del depuratore di cui vi chiedo la cortesia, come cronisti, come giornali di darci una mano - dice il Sindaco.

Vi darò tutta la documentazione ma vi prego fatevene carico, altrimenti tutto quello di cui abbiamo discusso oggi è inutile anzi, noi rischiamo di creare un disastro ambientale".