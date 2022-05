Castelvetrano, il Comune alla ricerca di un cestello per potenziare cura verde pubblico e patrimonio edilizio

del 2022-05-14

E' stato pubblicato un avviso pubblico dal Comune di Castelvetrano, per individuare un operatore economico che possa espletare il servizio di noleggio piattaforma aerea, compresa di conducente, per piccoli interventi sul patrimonio edilizio e di verde pubblico.

"Attualmente non siamo in grado di intervenire su quegli alberi di alto fusto, che potrebbero rappresentare dei pericoli per l'incolumità pubblica. - dichiara l'assessore al verde pubblico Luca D'Agostino - C'è la necessità di interventi aerei in quota e per alberi di alto fusto nelle aree di verde pubblico, che possano supportare le esigue risorse di cui purtroppo dispone il Comune. Tuttavia, credo che l'impiego di tale servizio sia determinante per restituire un nuovo look alle aree verdi, ai giardini e ai parchi del patrimonio comunale, senza stravolgere l'impianto arboreo, ma ridonando un tocco di decoro alla città. La manutenzione del verde pubblico è fondamentale perchè contribuisce a determinare il biglietto da visita per chi arriva in città".

"Non è facile fare una progettazione del verde a Castelvetrano, soprattutto perchè l'incuria che regnava da anni e la vastità del patrimonio comunale, che abbiamo provveduto a mappare, insieme al basso numero di dipendenti disponibili hanno rappresentato un macigno, contro cui abbiamo lottato sin dall'insediamento. Ora è il tempo di intervenire, per quanto ci è possibile con i vincoli che ancora gravano su questo Comune. - precisa il sindaco Enzo Alfano - La Sager è intervenuta diverse volte per la pulizia delle ville, supplendo al personale e collaborando con esso.

Presto, grazie alla piattaforma aerea, riusciremo ad intervenire dove oggi non è stato possibile. Ciò amplificherà i numerosi benefici ambientali e sociali delle aree verdi, oltre a garantire l'incolumità pubblica." Per maggiori dettagli https://comune.castelvetrano.tp.it/2022/05/13/avviso-servizio-di-noleggio-piattaforma-aerea-compresa-di-conducente-e-o-operatore-per-piccoli-interventi-sul-patrimonio-edilizio-e-di-verde-pubblico-di-proprieta-dellente/