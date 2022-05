Delfino trovato senza vita a Triscina. La segnalazione dei lettori

del 2022-05-15

La carcassa di un delfino è stata rinvenuta oggi sulla spiaggia di un noto lido di Triscina. Un lettore ci ha segnalato il triste rinvenimento del cetaceo che apparentemente non mostrava segni di ferite con le cause delle morte che saranno da accertare. L'esempplare è stato legatp alla pinna con una corda. Non di esclude possa essere stato abbandonato da qualche imbarcazione.

Si rende necessaria l’operazione di smaltimento visto anche l’odore nauseabondo che proviene da quel tratto di mare.