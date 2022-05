Scontro tra scooter elettrico e moto in direzione Selinunte sulla SS. 115. Coinvolte tre persone

del 2022-05-16

Scontro tra una bicicletta elettrica a pedalata assistita e una moto sulla SS 115 all’altezza dell’arco della principessa. Coinvolta una donna, C. E., pare di origine rumena, la quale stava girando a sinistra quando sopraggiungeva una moto con a bordo un ragazzo e una ragazza. Il conducente della moto , L. G., ha cercato di schivare il ciclo assistito. Le tre persone sono state trasportate in Ospedale ma, per fortuna, le loro condizioni non sono gravi. Sul posto la Polizia Municipale di Castelvetrano.