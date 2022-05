Castelvetrano, finanziamenti da 14 milioni di Euro per strade e scuole. Ecco l’elenco dei lavori. Soddisfazione per Alfano

del 2022-05-16

In foto: cantiere

Ben otto interventi, con relativi finanziamenti, per un importo complessivo di quasi 14 milioni di euro sono stati aggiudicati dal Libero Consorzio di Trapani per strade e scuole in Castelvetrano.

“Stiamo seguendo i bandi, cercando di cogliere le opportunità per la nostra Città, sia in seno al PNRR, che a livello regionale ed europeo – dichiara il Sindaco Enzo Alfano – Castelvetrano non può lasciarsi sfuggire nessuna occasione per il rilancio. Tra gli interventi, in fase di collaudo, vi è la ricostruzione di un tombino franato e il rifacimento della pavimentazione per 500 metri lungo la S.P. n.56 “Campobello verso Menfi” per un importo pari a €910.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture MIT 49/2018).

Due i progetti che interesseranno la strada extra urbana Vallone della Montagna (S.B.12), riguardanti la manutenzione straordinaria relativa al risanamento strutturale e all’adeguamento per la messa in sicurezza: lungo il km 1+100 ca. per un importo di €1.890.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM 225/2020) e lungo il km 0+400 ca., per €1.330.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM 225/2020). Saranno effettuati inoltre dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. n.81 Bresciana di Sopra per un importo di €450.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM 49/2018). Diverse le opere di adeguamento e miglioramento sismico riservate alle scuole.

Oltre a tali interventi, nel corso del 2022, saranno inoltre effettuati lavori di manutenzione straordinaria presso due istituti: liceo scientifico “Cipolla”, per un importo complessivo di €2.000.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DIA 159/2020) e liceo classico “Pantaleo” per €1.500.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DIA 159/2020).

La struttura dell’Istituto magistrale “G.Gentile” sarà sottoposta a lavori urgenti di adeguamento sismico, bonifica amianto ed abbattimento barriere architettoniche per un ammontare di €1.300.000,00 (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM7919/2021).

L’Istituto statale d’istruzione tecnica e professionale “Giovan Battista Ferrigno – V. Accardi” sarà oggetto di lavori urgenti di adeguamento sismico per una spesa di €4.600.000,00 (1° stralcio) (fonte di finanziamento Regione – infrastrutture DM7919/2021). L’importo totale dei lavori è pari a €13.980.000,00, e presto a questi si aggiungeranno altre risorse per interventi sulla viabilità di strade ad interesse turistico.