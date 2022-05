Castelvetrano, dalla Giunta ok a progetto per area attrezzata per accoglienza migranti. Atteso finanziamento dal Ministero

di: Redazione - del 2022-05-17

Dare dignità ai lavoratori stagionali extracomunitari del territorio è diventata anche una priorità per il Comune di Castelvetrano, la cui Giunta ha approvato un progetto per realizzare un campo attrezzato. Questo progetto, che si spera venga finanziato per un importo di 1.285.000 euro, prevede la realizzazione di una serie di baracche, probabilmente in legno, che potranno ospitare fino a 700 persone durante il periodo della raccolta delle olive e dell’uva, strutture che poi dovranno essere smontate ogni anno, per evitare che diventi una residenza fissa, anche se resta qualche dubbio in tal senso, perché spesso il precario diventa definitivo.

La manutenzione dovrà essere fatta a cura del Comune per almeno cinque anni. Il campo sorgerà in contrada Bresciana “strascalacqua”, in un’area del Comune dove c’era un pozzo comunale e già fornito di energia elettrica.

Il progetto di fattibilità si inquadra nel Programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020 e prende il nome di “Accoglienza nella legalità”, finanziato dal Ministero per l’Interno. La gestione degli stagionali da anni è diventata veramente difficile, prima in Contrada Erbe bianche sul territorio di Campobello, poi presso l’ex cementificio, dove un incendio tempo fa ha fatto una vittima, rimasta imprigionata dalle fiamme, dopo che involontariamente si erano sprigionate le fiamme in questo accampamento improvvisato, fatto di capanne e tende in una situazione di estremo degrado.

Il campo, che si andrà a realizzare se finanziato, dice il sindaco Enzo Alfano: “risulta strategico nell’ottica di garantire giuste condizioni igienico sanitarie, di legalità, di sicurezza del lavoro, agli stagionali impiegati nelle campagne del territorio ed anche per contrastare il fenomeno dello sfruttamento criminale della manodopera”.

L’approvazione del progetto da parte della Giunta municipale, diventa pertanto un fatto propedeutico, con la speranza anche che venga sistemata la via Bresciana, che conduce anche al canile municipale, da anni interessata dai lavori al depuratore, che non si sa quando finiranno, dove si continua a gettare di tutto e di più, nonostante più volta la zona sia stata bonificata.