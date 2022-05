“Tramonti tra Templi ed ulivi”, a Castelvetrano eventi per incrementare la visibilità delle aziende produttive locali di olio ed olive

del 2022-05-17

Uno degli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale è l’ottenimento di una maggiore offerta turistica enogastronomica, legata all’incremento della visibilità della produttività delle aziende produttive locali di olio ed olive.

A tal proposito, è stata sottoscritta l’adesione all’Associazione Nazionale Città dell’olio a settembre del 2021 e in tale ottica, gli sforzi dell’Amministrazione sono stati indirizzati verso azioni comuni, ed in particolare un’iniziativa, intitolata “Tramonti tra Templi ed ulivi”, che si terrà nelle giornate di sabato 21 Maggio, sabato 28 Maggio e sabato 4 Giugno 2022, con la partecipazione del Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste.

“Gli eventi nascono da una collaborazione fattiva tra questo Ente, le aziende produttrici, le associazioni culturali e sportive locali – afferma il primo cittadino Enzo Alfano – per realizzare una prima stesura di programmazione di primavera che servirà a porre le basi per quella autunnale , indetta dall’Associazione Città dell’Olio, in cui il Comune di Castelvetrano intende aderire. Le iniziative si svolgeranno nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione, nella fattispecie l’olio e l’oliva DOP “Nocellara Valle del Belice” e consisteranno in passeggiate, momenti meditativi, formativi, letture, azioni di promozione con visita dell’oliveto, degustazione dei prodotti della terra con il coinvolgimento di associazioni, che daranno il loro contributo nella cornice paesaggistica del tramonto.”

Le manifestazioni saranno anche occasione di promozione culturale, e in tal senso, si collocano all'interno dei progetti "Città che legge" e "Patto per la lettura", con la presenza di momenti di lettura, spesso curati dal consulente alla cultura prof. Bonanno.

Tutti coloro che vorranno fruire di tali iniziative potranno partecipare a titolo gratuito, previa prenotazione attraverso la mail [email protected] entro i termini previsti per ogni singola giornata nel programma e sottoscrizione di apposita liberatoria, mentre per informazioni è possibile telefonare al n.0924/909655.

La partecipazione del pubblico ad ogni giornata può arrivare ad un massimo di 45 persone: raggiunto tale numero le iscrizioni vengono chiuse, mentre per ciascuna giornata possono essere aggiunti n. 5 persone appartenenti ad aziende produttrici dell’Olio EVO e di trasformazione.

“Per l’Ente, le iniziative non comportano alcun aggravio di spesa – precisa il sindaco – grazie alla disponibilità laboriosa di associazioni e aziende, che ringrazio a nome di tutta la Città.”

In particolare, sabato 21 maggio, gli eventi si svolgeranno presso l’azienda agricola “Terre di Selinunte” presso Contrada Latomie, sabato 28 maggio, invece sempre nella stessa zona, presso l’azienda agricola “Centonze Antonino” ed infine, sabato 4 giugno, sarà la volta dell’azienda agricola “Carmela Turnaturi” presso SS115.

Le associazioni che contribuiranno alla buona riuscita delle iniziative sono le seguenti: “Pro Loco Castelvetrano Selinunte”, “Associazione Pane nero di Castelvetrano”, “Condotta Slow Food, Castelvetrano e Agro Selinuntino”, “Centro Studi Egira”, “Italia Nostra, Castelvetrano”, “Amici dell’Araba Fenice”, “Legambiente Crimiso, Castelvetrano”. Infine, sponsor delle manifestazioni sono le seguenti ditte: Hotel Admeto Selinunte per le attrezzature e la logistica, Panificio Rizzo, Panificio Barresi e Panificio Termini.