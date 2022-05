Marinella, trovati i fondi per sistemare tutta la piazzetta lignea. Lavori in corso

del 2022-05-16

Come vi avevamo raccontato sono stati trovati nuovi fondi per sistemare la parte rimanente della piazzetta lignea di Marinella di Selinunte che in un primo momento non doveva essere interessata dai lavori.

Si tratta della parte più vicina la mare, di fronte alla gelateria. I lavori, come si può vedere dalla foto, sono già in corso.

L'intervento è realizzato in regime di convenzione/ATS tra il Comune e il FLAG GAC "Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata", nell’ambito delle risorse ammesse a finanziamento con la misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020. Il progetto, redatto dall'arch. Barresi, è stato finanziato per un importo di € 57.900,00. La notizia è stata confermata anche ai nostri microfoni dal sindaco Alfano.