Malore a bordo di un motopesca: evacuazione medica effettuata dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo

di: Comunicato Capitaneria di Porto - del 2022-05-17

La scorsa notte la Sala Operativa della locale Capitaneria di porto, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Palermo, ha effettuato le operazioni di trasbordo e trasferimento a terra di un marittimo Tunisino colto da malore a bordo di un peschereccio Tunisino in navigazione a circa 30 miglia dalla costa mazarese.

In particolare, a seguito della richiesta di assistenza medica segnalata dalla Stazione Radio Costiera di Palermo da parte del Comandante del peschereccio, già in contatto con il servizio di telemedicina del CIRM (Centro Internazionale Radio Medico), la Sala Operativa richiedeva l’immediato intervento di personale medico del Servizio 118 per l’evacuazione del marittimo per un sospetto principio di infarto.

In breve tempo il personale medico giunto in banchina, munito di idonea attrezzatura per prestare le prime cure, è salito a bordo della Motovedetta CP 2092 che alle ore 23:00, a circa 15 miglia dal porto di Mazara del Vallo, ha intercettato l’unita da pesca ed effettuato il trasbordo del marittimo. I sanitari intervenuti hanno effettuato durante il trasferimento il tampone rapido antigenico con esito negativo.

Una volta raggiunto il porto, il marittimo (E.Y. di 31 anni), a cui è stato effettuato subito l’ECG, è stato trasferito presso la locale struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.