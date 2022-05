C.bello, nuovo traguardo per il giovanissimo campione di kickboxing Giuseppe Accardo: le congratulazioni del Sindaco Castiglione e dell’Ass. Dilluvio

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-17

Nuovo traguardo per il giovanissimo atleta campobellese Giuseppe Accardo, che ha riconquistato il titolo di campione italiano alla manifestazione “International Italia Open”, che si è svolta il 7 e 8 maggio scorso a Mazara con la partecipazione di 150 atleti provenienti da tutta Italia.

Il 12enne, che dall’età di 6 anni frequenta con impegno e passione la disciplina di arti marziali e che già lo scorso anno aveva conquistato il titolo Golden Cup 2021, si è infatti riconfermato detentore del titolo nazionale per la categoria 62 di Kick light sotto i 155 cm di altezza.

A complimentarsi con Giuseppe Accardo sono stati il sindaco Giuseppe Castiglione e l’assessore comunale allo Sport Lillo Dilluvio, che stamattina lo hanno incontrato in Municipio, consegnandogli un riconoscimento “per i brillanti risultati ottenuti nel kickboxing, che conferiscono lustro alla città di Campobello di Mazara”.

«Siamo molto orgogliosi – dichiarano il sindaco Castiglione e l’assessore Dilluvio - per il successo sportivo ottenuto dal nostro giovanissimo concittadino, a cui rivolgiamo l’augurio di una carriera ricca di tantissimi altri importanti traguardi».

«Sono contento di questo riconoscimento per il quale ringrazio il Sindaco e l’assessore Dilluvio – ha aggiunto Giuseppe Accardo – Ho iniziato questo sport all’età di 6 anni solo per provare, ma oggi il kick boxing per me è tutto. Mi alleno ogni giorno, senza tralasciare lo studio, per cercare di raggiungere obiettivi sempre più alti e sono veramente felice di aver raggiunto un altro importante risultato».