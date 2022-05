CVetrano, eliminazioni sterpaglie e pulizia terreni: l'Ordinanza del Sindaco Alfano e le sanzioni previste

del 2022-05-20

Con l'avvicinarsi della stagione estiva, il Sindaco Alfano ha emanato un'Ordinanza nella quale invita i cittadini a bonificare i luoghi infestati da erbacce per scongiurare il rischio di incendi.

A carico dei soggetti inadempienti individuati saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dalla Polizia Municipale, le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 in conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;

b) in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 600,00 ai sensi dell'art. 255 del D. L.vo n. 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di Trapani ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P.) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

c) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di € 173,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992;

d) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria che va da € 51,00 ad € 258,00 cosi come previsto dall’ art. 40, comma 3 della legge regionale 06 aprile 1996, n. 16;

e) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo di cui al comma II dell'art. 1, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;

f) chiunque non ottemperi all’obbligo della costante pulizia delle aree incolte, sarà punito con una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art.7/bis del T.U.E.L.;

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla normativa

contenuta nella parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06 T.U.A., ed in

particolare dall'art. 192 del predetto Decreto Legislativo, il quale prevede la

rimozione degli stessi in caso di accertata violazione.