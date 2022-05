In corso attività di diserbo a Marinella di Selinunte. Presto toccherà a Triscina

del 2022-05-19

Sono a buon punto le operazioni di diserbo nella località balneare di Selinunte. Dopo aver ultimato via Antonietta Usodimare, Piazzale Empedocle, Via del Cantone, via punta Cantone, via Palinuro, via Icaro, via Pindaro, Via Pitagora e Via Persefone, gli operatori della Ditta Sager si apprestano a completare le operazioni di diserbo passando per Piazza Stazione ed altre vie di Marinella di Selinunte.

Inoltre, è da ritenersi imminente un intervento in tal senso anche per Triscina. A confermarlo è stato l'Assessore Luca D’Agostino.