I Radioamatori dell’ A.R.I. di Castelvetrano fanno Conoscere il “Castello di Pietra”

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-23

La sezione dell’ Associazione Radioamatori Italiani di Castelvetrano, dopo una lunga inattività causata dalle stringenti misure Covid, ha ripreso nella giornata di ieri Domenica 22 maggio, l’attività di promozione del territorio, al fine di far conoscere le nostre bellezze storiche e paesaggistiche nell’ambito del Diploma Europeo dei Castelli e Abbazie d’Italia.

Nell’occasione, si è data l’opportunità di far sapere, attraverso l’etere, l’esistenza del “Castello di Pietra”, sito che si trova nel territorio fra i Comuni di Castelvetrano e Partanna, una di quelle risorse di rara bellezza nascosto tra canyon e cascate nel territorio Belicino e che ancora oggi a molti è sconosciuto.

Molti sono stati i radioamatori, sia italiani che di altre nazioni extra europee da oltre oceano, i quali hanno collegato gli operatori radio, che hanno allestito, con le proprie strumentazioni in dotazione, due postazioni, al fine di operare in maniera simultanea proprio dal sito del “Castello di Pietra”.

Come funziona? Si attiva una referenza da un sito storico rientrante nel Diploma Castelli e Abbazie d’Italia, ovvero si lancia nell’etere nelle modalità di fonia, in morse o in digitale, un codice alfanumerico che identifica il sito storico, chi a caccia di referenze fra i radioamatori nel mondo risponde al segnale, dando la possibilità di ottenere il Diploma di Partecipazione Raffigurante il Castello.

L’iniziativa nasce anche per far conoscere alla nostra comunità, che i Radiomatori dell’Associazione Radioamatori Italiani di Castelvetrano nel loro hobby, oltre ai compiti di Protezione Civile Radiocomunicazioni Emergenza, sono divulgatori di tecnologie comunicative.