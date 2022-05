Castelvetrano, interruzione dell'erogazione idrica in via Campobello e via Sapegno

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-23

Si avvisano i residenti di Via Campobello e di Via Sapegno che a partire dalle ore 22,00 del 23/05/2022 e fino alle ore 24,00 del 24/05/2022 sarà interrotta l'erogazione idrica nelle vie indicate in oggetto per interventi urgenti alla condotta principale di mandata.

Salvo imprevisti l'erogazione sarà nuovamente garantita dopo le ore 24,00 del 24/05/2022, in caso contrario sarà pubblicato nuovo avviso. Seguirà avviso di ripristino dell'erogazione.