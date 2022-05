Castelvetrano, caduta accidentale per una cittadina. Comune pagherà i danni

del 2022-05-24

La Giunta Comunale di Castelvetrano ha deliberato il pagamento della somma di € 5.500,00, in favore della sig.ra I.A.M. a seguito di una transazione.

La cittadina, tramite il proprio legale, con atto di citazione, aveva chiesto al Giudice di Marsala la condanna del Comune di Castelvetrano al risarcimento dei danni sofferti in data 8 maggio 2020 a causa di una caduta accidentale, occorsa in Castelvetrano nella via Tommaso Lucentini, generata dalla presenza di un pozzetto d’ispezione il cui coperto era rialzato dal piano di posa e occultato dalla vegetazione.

I predetti danni venivano quantificati in € 8.401,98 oltre, agli onorari causa, spese per CTP medica e CTP tecnica.

Le parti hanno ritenuto opportuno arrivare ad una transazione. Il Comune verserà la somma di euro 5.500,00 comprensiva di spese legali.