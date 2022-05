Santa Ninfa: In Consiglio comunale la commemorazione della strage di Capaci

del 2022-05-23

Il trentesimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifano e Rocco Dicillo, è stato commemorato in una seduta straordinaria convocata dal presidente del Consiglio comunale Carlo Ferreri, che ha voluto coinvolgere le scuole cittadine, invitate appositamente «per testimoniare l'unità di tutta la comunità quando si parla di lotta alla mafia e per avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni cittadine». Per Ferreri «è importante parlare oggi di lotta alla mafia perché non è un capitolo chiuso ed è importante parlarne ai ragazzi perché c'è una distanza che li separa da quegli eventi e quindi li percepiscono come lontani. Oggi più che mai dobbiamo cogliere il senso di questa ricorrenza senza cadere nella retorica, nella antimafia di facciata e delle parole, dobbiamo invece intendere la memoria di Giovanni Falcone e delle altre vittime della mafia come una provocazione che riguarda ognuno di noi da vicino e ci chiama ad impegnarci in un progetto di liberazione individuale e collettiva. Di Falcone e Borsellino - ha continuato il presidente dell'aula - mi piace ricordare la loro capacità di non tirarsi indietro di fronte alle avversità; pur sapendo di andare incontro alla morte hanno dimostrato un forte senso del dovere, un grande rispetto per le istituzioni e un immenso amore per la legalità. Ed è grazie a uomini e donne come loro che si è infranto il muro dell'omertà, delle connivenze, della violenza e della prevaricazione che la Sicilia purtroppo ha dolorosamente conosciuto. Il mio auspicio - ha concluso Ferreri - è quello di vivere ogni giorno seguendo l'esempio di questi martiri della legalità; nel quotidiano, battiamoci per affermare ogni giorno i valori della legalità e del rispetto verso il prossimo, facciamo in modo che grazie a noi le cose cambino davvero». Per la vicepresidente del Consiglio comunale, Maria Terranova, «ricordare le figure di Falcone e Borsellino è un obbligo morale. Abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani la memoria del loro sacrificio. La lotta alla mafia, alla corruzione, alla violenza, passa anche dal porre le giovani menti di fronte a grandi esempi di rettitudine, di abnegazione e di coraggio». Secondo la Terranova «non c'è niente di più commovente di un ideale per cui si è combattuto una vita intera, di un ideale per cui, addirittura, si è smesso di vivere. La lealtà con cui l'uomo si dedica a un'idea, la forza e la dedizione con cui la protegge: sono queste le cose che contano e che rendono grande quella persona, la sollevano oltre le cose umane e la portano in quel luogo che raccoglie gli uomini che hanno fatto cose grandi, che hanno dedicato la loro vita a quello, che si sono sacrificati per una causa superiore». Il consigliere Lorenzo Truglio ha voluto fare una riflessione, ricordando il movimento di ribellione popolare che seguì alle stragi. «Sono stati inferti duri colpi alla mafia - ha poi aggiunto - ma occorre fare ancora tanto e puntare molto sulla scuola e sul lavoro. Occorre anche che i giovani si impegnino nello studio, per non chinarsi di fronte ai soprusi». Per il vicesindaco Giacomo Accardi «l'eredità di Falcone è monumentale, va custodita con cura e sottratta alla retorica della ritualità, che è l’insidia più pericolosa in ogni celebrazione; raccogliere tale eredità e onorarne la memoria - ha proseguito - impone un impegno incessante e intransigente per la difesa della legalità». Accardi ha poi ricordato tutti gli uomini e le donne che sono stati uccisi dalla mafia: magistrati, politici, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine e alla società civile, «cittadini che hanno detto "no" al pizzo, collaboratori di giustizia e loro familiari, persino persone che passavano per caso in un luogo di attentato, una lista interminabile, una scia di sangue che fa parte della nostra storia. Al contrario di quanto i mafiosi speravano, la conseguenza del sacrificio di tutte quelle persone è stato il grande aumento della diffusione, permanente nel tempo, di una mentalità nuova, di consapevolezza e di rifiuto del fenomeno mafioso». Il parroco di Santa Ninfa, don Vincenzo Aloisi, ha invece ricordato le parole di Giovanni Paolo II rivolte ai mafiosi, nella Valle dei templi di Agrigento, in occasione della sua storica visita in Sicilia nel 1993 con l'invito, tuonante, alla conversione. (Nella foto, un momento della seduta commemorativa)