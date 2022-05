Finiscono in un tombino con l’auto. il Comune di Vita paga i danni

di: Redazione - del 2022-05-25

Il Comune di Vita dovrà risarcire due donne, madre e figlia, rimaste coinvolte in un incidente avvenuto il 10 settembre 2021.

Le due signore, infatti, si trovavano alla guida della loro auto e stavano percorrendo la via Valle del Belice a Vita, quando sono finite all’interno di un tombino privo di copertura e non segnalato. Il violento impatto ha causato seri danni alla vettura, oltre ad alcune contusioni subite da conducente e passeggero. Sul posto sono poi intervenuti i tecnici comunali che hanno subito transennato l’area per evitare ulteriori incidenti.

L’Ente inizialmente ha declinato ogni responsabilità e per questo le malcapitate si sono rivolte all’avvocato Francesco Salvo di Salemi, il quale ha avanzato una richiesta di risarcimento danni per insidia stradale.

Il danno materiale e fisico subito dalle due clienti è stato quantificato in € 7.300,00. Alla fine, l’amministrazione comunale, anche per evitare l’alea di un contenzioso, ha concordato con il legale di controparte il pagamento dell’importo di € 5.000 onnicomprensivo.

La transazione è stata accettata e deliberata dalla giunta comunale.