Il Presidente della Commissione parlamentare nazionale Antimafia Nicola Morra in visita al maneggio di Giuseppe Cimarosa

del 2022-05-25

Nicola Morra, Presidente della commissione nazionale Antimafia, nell’ambito di una serie di interlocuzioni a Trapani e provincia ha voluto visitare anche l’azienda di Giuseppe Cimarosa a Castelvetrano e il suo maneggio. Presente tra gli altri anche Piera Aiello di Partanna e altri componenti della Commissione. Nel corso nell’incontro è stata discussa anche la preoccupazione da parte dello stesso Cimarosa il quale reso noto l’esito della sentenza di Cassazione che ha reso definitiva la confisca della casa e dell’annesso maneggio in cui lo stesso Cimarosa da anni esercita la sua attività equestre. La sentenza segue il provvedimento di sequestro emesso nel lontano 2014 da parte del Tribunale di Trapani, sezione Misure di Prevenzione. Una brutta notizia per lo Stato e lo stesso Cimarosa impegnato a portare avanti messaggi di legalità dopo la morte anche del padre che, negli ultimi da anni di vita, aveva contribuito consistentemente con le sue dichiarazioni ai magistrati nel far conoscere uno spaccato di numerose dinamiche mafiose attinenti al territorio di Castelvetrano.