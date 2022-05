"Mio padre salvato dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano". Il grazie di Rosalia Ventimiglia

del 2022-05-25

Ancora una volta l'ospedale di Castelvetrano si rivela essere indispensabile e fondamentale per la salvaguardia della vita dei pazienti di Castelvetrano stessa e di tutta la Valle del Belice. Ieri pomeriggio l'equipe in servizio presso il pronto soccorso del nosocomio castelvetranese, egregiamente guidata dal Dottor Giammarinaro, ha salvato la vita al padre di Rosalia Ventimiglia colto da infarto.

Il paziente è stato subito preso in carico dal dottor Giammarinaro che insieme a tutto il personale del pronto soccorso e alla cardiologa dottoressa Paola hanno prestato un soccorso tempestivo e dopo averlo stabilizzato hanno organizzato in tempi celerissimi il trasferimento presso il reparto di emodinamica dell'ospedale di Sciacca.

"Adesso mio padre è nelle mani del Signore e dei medici dell'utic di Sciacca, ma mi preme sottolineare a chiare lettere, ci ha raccontato Rosalia Ventimiglia, che senza il pronto intervento dei medici del pronto soccorso castelvetranese la situazione sarebbe decisamente potuta evolversi in maniera diversa.

La tutela del nostro presidio ospedaliero non può e non deve essere argomento di becere diatribe politiche, ma reale impegno di chi veramente detiene le sorti di un intera comunità. Ho sempre difeso il nostro ospedale con tutte le mie energie e continuerò a farlo perché credo seriemente che la Valle del Belice necessiti di un nosocomio e perché l'ospedale di Castelvetrano ha delle realtà e potenzialità notevoli da offrire ai cittadini. Con stima e rispetto per l'equipe del pronto soccorso dell'ospedale di Castelvetrano".