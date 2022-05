(FOTO) Scontro tra auto e furgone tra CVetrano e Campobello. Auto con tre donne a bordo si ribalta finendo fuori strada

di: Redazione - del 2022-05-24

Un incidente stradale si è verificato stamane al Km 89,30 nella curva che da Campobello porta all’A-29. Coinvolte una Fiat Punto bianca con due ragazze di Castelvetrano a bordo e un furgone.

La conducente della Fiat, a seguito del leggero scontro, ha perso il controllo dell’auto, finendo per ribaltarsi nella vicina parte di campagna. Le tre ragazze, C.R. la conducente del mezzo, R. A, ed M. A. sono state condotte in Ospedale a Castelvetrano, ma per fortuna pare niente di grave.

Sul posto i carabinieri di Castelvetrano e i vigili urbani di Campobello di Mazara per comprendere la dinamica dell’incidente.