Marinella, collocato semaforo in via Caboto per la ZTL estiva. A breve anche attive le telecamere

di: Redazione - del 2022-05-24

È stato collocato un semaforo in via Caboto a Marinella di Selinunte per indicare, quando attiva, la zona a traffico limitato. L'Amministrazione Comunale non ha ancora emanato la solita Ordinanza con cui viene ordinariamente disciplinata per la stagione estiva la ZTL, concessione pass e non solo. Dal Comando di Polizia Municipale ci viene riferito che saranno collocate delle telecamere che permetteranno di sanzionare coloro i quali non rispetteranno le regole. Ad oggi il semaforo non è ancora in funzione