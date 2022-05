Covid 19, ecco la situazione aggiornata in Provincia. Sono 158 i positivi a Castelvetrano

del 2022-05-24

Covid 19, ecco i dati registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di Trapani. Aggiornamento del 24 maggio 2022.

Totale attuali positivi 2836 così distribuiti:

Alcamo 304; Buseto Palizzolo 24; Calatafimi-Segesta 35; Campobello di Mazara 80; Castellammare del Golfo 88; Castelvetrano 158; Custonaci 38; Erice 176; Favignana 27; Gibellina 14; Marsala 541; Mazara del Vallo 337; Misiliscemi: 25; Paceco 96; Pantelleria 40; Partanna 55; Petrosino 44; Poggioreale 16; Salaparuta 12; Salemi 60; San Vito Lo Capo 26; Santa Ninfa 24; Trapani 528; Valderice 76; Vita 12.

Totale deceduti 662. Totale guariti 102086.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 0. Ricoverati in Terapia semiintensiva: 8.i Ricoverati in degenza ordinaria: 41. Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 5