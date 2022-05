"Due livelli di intervento per il depuratore di Selinunte. Prossima settimana incontro a Palermo". L'On. Trizzino oggi a Marinella

del 2022-05-24

«Lavoreremo su due livelli: uno è d’emergenza per consentire il funzionamento in sicurezza del depuratore e l’altro è a medio-lungo termine sulla scelta se ristrutturare l’attuale impianto oppure installare una pompa di sollevamento dei reflui al nuovo impianto a valle che si sta costruendo». Lo ha detto il deputato del M5s all’Ars, Giampiero Trizzino, sul depuratore comunale di Marinella di Selinunte dopo un sopralluogo col sindaco Enzo Alfano. Trizzino ha annunciato di avere convocato, per la prossima settimana, un incontro istituzionale a Palermo, alla presenza del sub Commissario per le fognature e il Commissario per il rischio idrogeologico. (ANSA)