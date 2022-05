Tangenziale di Gela, Anas: Conclusa la Conferenza di Servizi

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-28

Palermo, 27 maggio 2022

Ieri mattina l’ing. Raffaele Celia, Responsabile Territoriale Anas Sicilia ha firmato, in qualità di Commissario Straordinario dell’opera, il dispositivo di conclusione della Conferenza di Servizi per la Tangenziale di Gela.

La Conferenza di Servizi decisoria era stata avviata dal Commissario nello scorso febbraio e, in seguito all’acquisizione delle autorizzazioni di tutti gli enti territorialmente competenti, si è conclusa ieri mattina con determinazione favorevole, con il raggiungimento dell’intesa Stato-Regione anche a fini della localizzazione dell’opera (L. 241/90 e D.P.R. 383/94).

La nuova infrastruttura si inserisce nel più ampio itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano e prevede la realizzazione di una tangenziale all’abitato di Gela che collegherà la strada statale 626 “Della Valle del Salso” alla strada statale 117bis “Centrale Sicula”, raccordandosi alla tratta realizzata dall’ASI.

La piattaforma stradale sarà di tipo C1 - strada extraurbana secondaria a singola carreggiata e una corsia per senso di marcia oltre banchine laterali pavimentate - che si estenderà per 15,8 km nei territori di Butera e Gela, totalmente in variante rispetto alla sede della attuale statale 115.

È prevista la realizzazione di cinque svincoli intermedi, 11 viadotti, un ponte e una galleria artificiale. L’opera è coperta da un finanziamento di 316 milioni e 500 mila euro.