Sicurezza e incolumità a Torretta e Tre Fontane : stop domenicale alla musica a mezzanotte e mezza. Emessa ordinanza dal Sindaco

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-28

Stop della musica alle 00:30 dalla domenica al giovedì e all’1:30 il venerdì e il sabato. Vietata la vendita da asporto e il consumo di bevande in luoghi pubblici.

Una serie di provvedimenti sono stati adottati dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Castiglione con l’obiettivo di scoraggiare e contrastare comportamenti che arrecano danno al decoro urbano, all’ordine pubblico e alla vivibilità nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola.

Con l’ordinanza sindacale n.156 di ieri, in particolare, è stata infatti disciplinata l’emissione di musica nei locali, negli stabilimenti balneari e nelle attività commerciali e artigianali svolte anche in forma ambulante, stabilendo, a partire da oggi, che i locali di Tre Fontane e di Torretta potranno diffondere musica sino alle 00:30 del giorno successivo, nelle giornate dalla domenica al giovedì, e sino alle 1:30 il venerdì e il sabato.

È stato, inoltre, stabilito il limite in decibel di 50 dB diurno (dalle 06:00 alle 22:00) e di 40 dB notturno (dalle 22:00 alle 06:00).

Inoltre, con l’ordinanza sindacale n. 162 sono state anticipate a ieri le restrizioni in materie di consumo e vendita di bevande alcoliche e non alcoliche: sono dunque vietate la vendita, finalizzata all’asporto e al consumo in luogo pubblico, di bevande alcooliche di qualunque gradazione, o analcoliche ( ad eccezione delle bottigliette d’acqua), contenute in qualsiasi contenitore, sia esso di vetro, di alluminio, di plastica o altro materiale.

Saranno intensificati i controlli del territorio e i trasgressori andranno incontro a pesanti sanzioni.

«Ho ritenuto opportuno – afferma il Sindaco Castiglione - adottare nuove misure sin dall’inizio della stagione estiva, in conseguenza degli spiacevoli episodi di ordine pubblico che si sono verificati nelle scorse settimane e a seguito delle molteplici segnalazioni che sono arrivate sia in Comune che in caserma. Si tratta, dunque, di provvedimenti necessari al fine di tutelare in primis l’incolumità dei nostri giovani».