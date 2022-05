CVetrano, tutti in campo per Gloria: la madre "Mia figlia ha bisogno di una protesi migliore"

di: Redazione - del 2022-05-28

Tutti in campo ieri mattina per la giovanissima Gloria Bianco, studentessa di 16 anni di Castelvetrano, che, a causa di una grave malattia, ha perso una gamba.

Gloria ha bisogno di una protesi più innovativa, il ginocchio e piede elettronico, ma costano parecchio.

"Nei prossimi anni, mia figlia avrà bisogno di protesi più innovative e non possiamo permetterci queste spese così esorbitanti" - dice la madre - oggi a tutti noi chiede la normalità o quantomento la comune idea di normalità. L'Asp ci ha donato una protesi, ma non è sufficiente per Gloria".

Sopra un video con alcuni momenti dell'evento.