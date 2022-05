Castelvetrano, senza acqua e cibo da giorni riverso a terra in una stradina di campagna. Sul posto Polizia Municipale e ambulanza per i soccorsi.

del 2022-05-29

Oggi intorno alle ore 12:30 circa la Pattuglia della Polizia Municipale composta dall'Isp. V.N e S.V., a seguito di segnalazione telefonica, ha prestato soccorso ad un uomo di nazionalità rumena. L'uomo è stato trovato rivèrso a terra nel viale dei Templi in una stradina di campagna in prossimità del LIDL. In possesso del regolare documento di riconoscimento, senza fissa dimora, arrivato in quel luogo, a piedi da Strasatti, l'uomo era da più di quattro giorni senza cibo e acqua. Il Personale della P.M. si è attivato immediatamente a rifocillare A.V. con del cibo e acqua .Un grande ringraziamento è stato fatto al direttore ed al personale di un noto supermercato per aver offerto ciò che è stato portato a quell'uomo. Contestualmente è stato allertato il 118.

Immediato il trasporto in ospedale per le cure del caso.Un ringraziamento va rivolto anche al cittadino per la pronta segnalazione. Con l'intervento è stato scongiurato il peggio.