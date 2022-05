Abusó di ragazzine minorenni di Castelvetrano. Condannato pastore della Chiesa Evangelica

del 2022-05-29

E’ stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione in via definitiva dalla terza Sezione della Corte di Cassazione, all’epoca dei fatti pastore della Chiesa Evangelica Pentascostale “Nuova Gerusalemme “ di Marsala .L’imputato è stato condannato per una serie di reati sfociati in fatti di violenza sessuale, per avere indotto quattro ragazze di Castelvetrano, allora minorenni, a subire le sue morbose attenzioni.Una storia squallida che ha inizio nel 2010, quando alcune mamme hanno iniziato a frequentare il pastore, al quale come devote fedeli, della comunità evengelica , cominciarono a raccontare alcune difficoltà comportamentali delle figlie allora adolescenti.L’uomo ebbe subito a “diagnosticare” che le ragazzine :”sicuramente erano possedute nelle parti intime dal demonio” dando la disponibilità ad esorcizzare il male.Il “piano terapeutico”, attuato dal pastore evangelico, in parte a Marsala e altre volte presso la sua abitazione di Trapani, portò due delle vittime ad essere toccate ripetutamente ed insistentemente ed in più di una occasione nelle parti intime interne. Le ragazzine contestualmente venivano invitate a partecipare emotivamente al rito, affinchè diceva, “ si potesse scacciare il demonio .”Un altro aspetto inquietante è derivato anche dal fatto che le mamme, nonostante fossero state messe a conoscenza delle figlie degli abusi perpetrati, hanno stentato a credere al racconto delle figlie, quasi che mistificassero i fatti.Solo a seguito di querela sporta dal padre di una delle vittime ai Carabinieri, è scattata l’indagine che ha portato agli arresti domiciliari dell’uomo a seguito del provvedimento del Gip.Lo stesso imputato ha poi scelto il giudizio abbreviato da cui è derivata la condanna dello stesso in primo grado alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale per induzione e a un risarcimento del danno a due delle vittime di 30.000 euro e alle altre meno “esorcizzate” di 15.000 ciascuna. La stessa sentenza è stata poi appellata dalla Procura in Corte di Appello che ha deciso per l’aggravamento della pena a sette anni.L’imputato ha poi scelto di ricorrere in Cassazione, chiedendo l’inammissibilità dell’appello del PM, che aveva determinato l’aggravamento della pena a sette anni. Adesso aggiunge l’avvocato Francesco Lo Sciuto, difensore di una delle parti civili, il solo presente a Roma in Cassazione :” Dopo quasi cinque anni giustizia è fatta, anche se difficilmente le sofferenze arrecate alle vittime, potranno essere dimenticate.”Le parti civili nel giudizio di merito di primo e secondo grado erano assistite anche dagli avvocati Maria Cristina Sciuto, Vincenzo Salvo,Luisa Calamia e Vincenzo Basile.

In foto il difensore Avv. Lo Sciuto.