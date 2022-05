Selinunte, due giovani finiscono sulle rocce. Ambulanza sul posto

del 2022-05-29

Quella che doveva essere una normale serata, pressoché estiva, stava per trasformarsi in tragedia. Ieri sera durante una serata musicale in un locale a Marinella di Selinunte due 21enni (un ragazzo e una ragazza) di Castelvetrano sono caduti accidentalmente dal muretto di un noto locale (inizialmente si era diffusa la voce non corretta di un cedimento) sul quale erano appoggiati finendo sulle rocce. Un ragazzo è stato portato al trauma center di Palermo per la frattura di alcune costole e un trauma polmonare, mentre la ragazza non ha avuto grosse conseguenze perché è caduta sul giovane. Sono intervenuti i Carabinieri per accertare la dinamica dei fatti.

I giovani erano entrambi vigili all’atto dell’intervento del 118.