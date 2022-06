Diffamò su Facebook l’ex Assessore Cappadonna. Castelvetranese condannato dalla Magistratura

del 2022-06-01

Un decreto penale di condanna è stato notificato ad un cittadino di Castelvetrano che, attraverso i social, aveva accusato l'ex assessore Manuela Cappadonna di avere una denuncia penale in corso.

A questo era seguita la querela da parte dell'ex assessore che ha portato ad una fase d' indagine culminata con l'emissione di un decreto penale di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Di seguito riportiamo il commento dell’ex assessore:

"In molti pensano che i social siano una "zona franca" in cui è possibile esprimersi come si vuole. Facebook svolge sicuramente una funzione importante di informazione e di dialogo sociale, ma è pur vero che è diventata anche una sorta di «discarica» in cui ognuno scrive quello che vuole. Ma non è così: questo atteggiamento da "leone da tastiera" si paga molto caro e può costare anche una condanna penale.

Quello che molto frequentemente però sfugge è che il rispetto della dignità delle persone deve essere sacro ed inviolabile. Oltre un anno fa contro la mia persona si è scatenata una vera e propria campagna diffamatoria intenzionale, premeditata, strumentale, infondata e calunniosa per minare la mia credibilità e la mia reputazione. Clima talmente ostile nei miei riguardi da sfociare in due atti intimidatori, ignobili e da codardi. Ci fu un tentativo di danneggiamento all'auto e poi mi venne bruciata la porta di casa.

A distanza di un anno il gip di Marsala ha emesso decreto penale di condanna contro un leone da tastiera tra i più accaniti. Una persona che non mi conosce personalmente e che ha costruito contro la mia persona una tra le campagne più diffamatorie immotivate. Ma non è stato l'unico, tante sono state le "lettere aperte" pubblicate da testate on line senza mai avere verificato la fondatezza delle accuse.

Non chiederò i danni, non sono interessata ad un risarcimento economico, spero che questa condanna serva come monito, che possa fare riflettere seriamente che il rispetto deve venire sempre prima di tutto".