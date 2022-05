A Triscina tutto pronto per la partenza della Farmacia estiva Scarpinati

di: Redazione - del 2022-06-01

Parte il servizio estivo di Farmacia a Triscina che ci si augura possa essere al più presto per tutto l’anno, visto l’aumento demografico della frazione e le richieste che arrivano dai residenti.

E’ stato il dottore Pietro Scarpinati a rispondere al bando del Comune di Castelvetrano, dimostrando sensibilità e attenzione per la borgata marinara che quest’estate, dopo la pandemia, assicurerà anche il pieno di turisti per la sua spiaggia meravigliosa.

Volendo andare un po' a ritroso nel tempo vogliamo ricordare l’anno 2000 quando il sindaco l’avvocato Giuseppe Bongiorno istituì il servizio incaricando dell’apertura estiva la dottoressa Teresa Papa, quale titolare della farmacia a Castelvetrano più vicina alla borgata. Fu una bella esperienza anche per la figlia Angela Leone che gestì il servizio con tanta professionalità, nonostante la sede assegnata dal Comune per la farmacia, presentava delle criticità, superate dalla professionalità della stessa farmacista.

Negli anni a seguire si sono alternati in posti diversi, titolari di altre farmacie. Adesso quasi a volere scomodare Giambattista Vico con i suoi “corsi e ricorsi storici”, il servizio di Triscina verrà svolto dal Dottore Pietro Scarpinati, figlio di Angela Leone e nipote della storica farmacista Teresa Papa che ancora in molti ricordano. Il dottore Scarpinati garantisce che, assieme al suo staff, si prenderà cura della popolazione assicurando anche i servizi di screening dell’insufficienza venosa e la densitometria ossea solo per fare qualche esempio.

Così come la farmacia di Castelvetrano di via Garibaldi la farmacia di Triscina è fornita di articoli sanitari, fitoterapia, igiene e farmaci di veterinaria. Potremmo definire la farmacia Scarpinati “work in progress” nel senso buono del termine perchè sempre attenta alle nuove esigenze della clientela anche quella di Triscina che, si ricorda, è stata gratuitamente servita a domicilio durante l’inverno.

Il servizio come ama ripetere sempre il dottore Pietro Scarpinati: "Sarà sempre di eccellenza, ben strutturato e fatto di grande serietà”. Una buona estate a tutti è l’augurio di tutto lo staff della farmacia che ricordiamo si trova a Triscina nella via 10 a fianco della Guardia Medica e vicino al piano bar. Cell 320 5332614