La società Gaspare Mirrione cerca figure lavorative per la sede di Castelvetrano. Ecco quali e come candidarsi

del 2022-05-31

La società Gaspare Mirrione S.p. A., azienda leader nel mercato italiano delle costruzioni in legno, per forte espansione, ricerca figura di VENDITORE per la sede di Castelvetrano. Il candidato ideale è una persona giovane, seria, corretta e puntuale, abile nella comunicazione e possiede spiccate doti relazionali; è una persona spigliata, determinata ed orientata ai risultati.

L’azienda offre contratto, affiancamento iniziale e formazione. Richiesta determinazione e voglia di collaborare con un gruppo volto all’eccellenza. Per candidarsi è possibile inviare il curriculum a [email protected] indicando in oggetto: VENDITORE

La società Gaspare Mirrione S.p.A. ha, altresì, avviato una selezione per figure di ARCHITETTO/INGEGNERE/GEOMETRA per la sede di Castelvetrano. Il candidato ideale è una persona giovane, seria, corretta e puntuale, abile nella comunicazione e possiede spiccate doti relazionali; è una persona spigliata, determinata ed orientata ai risultati.

Viene offerto contratto lavorativo, affiancamento iniziale e formazione. Richiesta la Laurea in Ingegneria Civile/Edile e Architettura, buone doti comunicative, attitudine commerciale e voglia di vincere nel ruolo. Richiesta determinazione e voglia di collaborare con un gruppo volto all’eccellenza.

Possibile candidarsi inviando il curriculum a [email protected] indicando in oggetto: Architetto/Geometra