Nel ricordo dell’Imam di Castelvetrano e di quando vi lavoravano 86 persone. Oggi luoghi abbandonati

di: Salvatore Di Chiara - del 2022-06-06

Da molti anni sentivo l’estremo bisogno di entrare e soffermarmi ad osservare. Un’esigenza estrema di conoscere e raccontare la città dove vivo. Non sono importanti le parole e spesso celiamo i nostri malesseri dietro alle immagini per descrivere quei tormenti che affliggono l’esistenza. Ho voluto porre l’accento su alcuni scatti e ricordare un pezzo della nostra Castelvetrano.

Tutto è ancora presente dietro al licenziamento di 86 operai dell’indotto Imam e dove tanti hanno operato nel corso della loro vita lavorativa. Un’azienda importante, d’indiscussa affermazione socio-economica e posto un equilibrio finanziario. Non esistono rancori che possano legittimare la forte delusione incontrata e, nessuna possibilità di tornare indietro nel tempo per risistemare una tra le industrie più importanti mai esistite nell'hinterland belicino.

Sin dall’ingresso ho avvertito un silenzio come unico compagno di viaggio. Guanti e mascherina per non toccare e assistere impotente alla grandezza dell’intero stabilimento. Un ampio parcheggio, gli spogliatoi, gli uffici amministrativi ed i capannoni di lavoro. Una sintesi breve, veloce e rispettosa del luogo visitato.

L’incessante rumore di una porta che scandiva il tempo dall’ultima volta che venne chiusa (anno 2000 circa). Il vortice creato da una ventola di aerazione con alcuni uccelli nelle vicinanze. Un ambiente lugubre, rimasto bloccato nei ricordi dei lavoratori e dei rumori frastornanti di un periodo andato. Sono passati tanti anni ed oggi si assiste impotenti al logorio dei macchinari che producevano marmitte e pedaliere per conto della Fiat.

Siamo vittime o carnefici?

No, siamo testimoni di passaggi imposti e possiamo solamente aprire il libro dei ricordi e catapultarci in un mondo già vissuto. Un passato che volge al termine e conduce verso un presente difficile e un futuro da valutare.

Sono state dette tante cose e forse, la verità non è ancora di dominio pubblico. Il mio interesse volge l’attenzione nella parte strutturale e quell’interiorità mai abbandonata dai castelvetranesi.

L’Imam ha rappresentato insieme al Deposito Ferroviario un concentrato di benessere collettivo e posto le basi per una crescita di massa. Le immagini raccontano un triste epilogo e uscendo da quel luogo dimentichiamo un pezzo di storia della nostra città.