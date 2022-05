CVetrano, sul podio letterario la dottoressa Antonella D’Angelo

di: Redazione - del 2022-05-31

Sfidando se stessa, partecipa per il secondo anno al concorso internazionale “Pace e Spiritualità”, indetto dall’Associazione Culturale Accademia Euromediterranea delle Arti, e raggiunge il podio.

La dottoressa Antonella D’Angelo, dirigente medico dell’ASP di Trapani, in servizio al Pronto Soccorso di Castelvetrano, già vincitrice nel 2021 del secondo premio per la prosa, si aggiudica quest’anno il primo premio con il racconto breve Il Pulitzer.

Abbiamo chiesto alla scrittrice perché parla di sfida.

“Ho imparato con la formazione manageriale, che raggiunto un obiettivo, quello è già superato e bisogna puntare al successivo”.

Siamo curiosi di sapere cosa racconta nelle sue cinquanta righe del Pulitzer.

“Racconto, in sintesi, lo stupore di alzarsi al mattino ed incontrare gente qua attorno, come scriveva Mauro Rostagno. La protagonista della storia è una reporter inviata a Buenos Aires, che una mattina s’imbatte in un barbone, da lì si snoda un misterioso crescendo di emozioni - l’autrice sorride con una nota di divertita malinconia - lui spinge un carro colmo di foglietti bianchi, rettangolari. Bisogna leggerlo per saperne di più”.

Quando potremo avere un saggio della storia?

“Dopo la premiazione, che si terrà giorno 11 giugno a Messina, se troviamo uno spazio dove pubblicarlo, sarò lieta di condividere”.

Il prossimo traguardo?

“Il Nobel per la pace”, risponde divertita.

Ad majora!

Racconto breve per un'intervista altrettanto breve…..