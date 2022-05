Torretta Granitola: iniziate le opere di riqualificazione della Piazza Mercato

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-31

«Sono iniziate la settimana scorsa e saranno completate entro il 30 giugno le opere di riqualificazione della piazzetta di Torretta Granitola, realizzate dall’Amministrazione Comunale, con l’impiego di un finanziamento di 90mila euro, ottenuto nell’ambito della strategia di sviluppo locale del Flag – GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata, di cui fa parte il nostro Comune».

Lo rende noto il Sindaco Giuseppe Castiglione, a seguito dell’inizio dei lavori, eseguiti dall’impresa “Oddo Paolo”, affidataria dell’appalto, per l’importo complessivo di 66mila e 665 euro.

Il progetto, dell’importo complessivo di 90mila euro, è stato redatto dal geometra Fabio Castiglione e prevede, in particolare, la sistemazione dell’area e del muretto antistante l’ex ufficio postale, il ripristino dell’illuminazione nel viale centrale e l’allestimento di un’area attrezzata con giochi per bambini, collocata all’interno dell’ex campetto da tennis.

In prossimità dello scivolo per l’ingresso delle barche al mare sarà, inoltre, collocata un’opera scultorea intitolata “Cialoma” , dedicata al mare e alla pesca, realizzata dall’artista mazarese Gerry Bianco.

Direttore dei lavori è il geometra Gaspare Leggio, responsabile unico del procedimento è invece l’architetto pianificatore Lisa Biondo, tecnico comunale.

«Nel frattempo – aggiunge il Sindaco Castiglione – ho finalmente ricevuto riscontro alle diverse diffide, che in questi mesi ho avanzato nei confronti del Commissario unico, che gestisce gli interventi di realizzazione della rete fognaria nelle frazioni balneari (attualmente bloccati per via di liti pendenti tra la stazione appaltante e l’impresa), il quale mi ha informato di aver già appaltato i lavori per il ripristino e l’integrazione delle recinzioni e della segnaletica, per la messa in sicurezza delle strade interessate dagli scavi, nelle more che vengano eseguiti i lavori di ripristino dell’asfalto a partire dai prossimi giorni».