Triscina, installata segnaletica nei pressi dell'entrata del parco

del 2022-06-01

L' Associazione Progetto Triscina segnala che all' imbocco della via 24, di fronte la strada che conduce al lido Mokambo, è stata installata una segnaletica che indica un parcheggio, quello che dovrebbe servire agli autobus, accessibili dalla strada presso il distributore di benzina, a quegli autobus che dovrebbero fare affluire i turisti qualora il parco archeologico, lato ovest, fosse aperto durante il periodo estivo e non solo.

Quando è stato costruito il parco si è provveduto ad asfaltare ed illuminare la strada 24 e a fare un grande marciapiede che doveva servire proprio per il transito dei turisti che dovevano raggiungere a piedi il parco. Ma il parcheggio citato non è stato utilizzato perché i pullman in passato non sono arrivati, essendo il parco archeologico chiuso.

Per Enzo Danimarca, presidente di Progetto Triscina "Da anni la segnaletica a Triscina viene posta all'attenzione dell'amministrazione comunale come una priorità e un' opportunità. Ringraziamo il consigliere Calogero Martire che ci aveva contattati per portare all'attenzione del Consiglio comunale alcune criticità che afferiscono la borgata, fra cui la segnaletica e ci auguriamo che il parcheggio possa essere fruito da turisti, residenti e da coloro che dovrebbero accedere al parco qualora fosse aperto.

Ricordiamo che sono stati spesi milioni di euro e non si capisce il perché lo stesso continua a rimanere chiuso ai visitatori. Ci auguriamo altresì che si possa ripristinare la segnaletica sia orizzontale che verticale in tutta la borgata e che si possa rivedere la numerazione delle strade poiché in molte manca la tabella con l' indicazione delle stesse".