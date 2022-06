Dopo la confisca del patrimonio Becchina dice la sua: “Sentenze accertano nessun commercio di reperti selinuntini e liceità mia attività in Svizzera”

del 2022-06-03

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata alla redazione da Gianfranco Becchina il quale, a seguito della recente confisca del suo patrimonio ad opera della Dia, ha inviato una nota al fine di chiarire la sua posizione rispetto a talune considerazioni contenute nel comunicato stampa (clicca qui per leggere) emanato dalla Direzione Investigativa Antimafia a margine della confisca: "Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?" fu il titolo di una conferenza tenuta da Edward Lorenz nel 1972. Una domanda alla quale non saprei proprio come rispondere e tantomeno attribuirle una plausibilità scientifica. A meno che non assimili il concetto a certe manifestazioni della mente umana ancor più incorporee delle ali di farfalla.

Ed è il caso molto recente del contenuto di un comunicato stampa della Direzione Antimafia - meglio nota come D.I.A. – relativo alla provvisoria sentenza di confisca dei miei beni. Un comunicato dall’apparente corretta interpretazione della sentenza del Tribunale di Trapani, salvo quel battito d’ali di farfalla laddove riporta che avrei “accumulate ricchezze con i proventi del traffico internazionale di antichi reperti, molti dei quali trafugati clandestinamente nel più importante sito archeologico di Selinunte (TP) da tombaroli verosimilmente al servizio di “cosa nostra".

Da lì a scatenare, fatte sempre le debite eccezioni, la grancassa della stampa audiovisiva e le comprensibili non proprio esaltanti reazioni paesane il passo è stato breve. Che poi rappresenta quello che più si vuole magnificare in nome della doverosa informazione ai cittadini, e, perché no, del gratificante pubblico riconoscimento del proprio lavoro, investigativo da una parte e diffusivo dall’altra.

Il fatto è che il comunicato della D.I.A. non riporta fedelmente il contenuto della sentenza. A sorpresa e per buon peso aggiunge quel “battito d’ali” galeotto dal quale non riesce a separarsi, da quando lo aveva amplificato già una volta nel proprio corposo rapporto investigativo all’epoca della mia incriminazione per “traffico di reperti” in sodalizio con Messina Denaro.

Una valanga di accuse, quella volta, immediatamente rientrata dopo la mia deposizione presso la Procura di Palermo, corredata di documentazione inoppugnabile. Si da’ il caso che niente e nessuno, a parte le solite fantasie paesane, associa la mia attività di mercante d’arte alla Sicilia. Nella mole documentale totalmente visionata in Svizzera, copiata e periziata per conto dell’erario da specialisti della Soprintendenza di Roma, non è stato identificato alcun reperto, foto o fatture di vendita, che per tipologia potesse ricondurre alla Sicilia ed a Selinunte in particolare. Tale perizia, costata allo Stato somme stratosferiche, poté fare giustizia della tesi investigativa preconcetta che mi indicava associato a Messina Denaro nel commercio dell’arte antica.

L’accusa, concentrata su Messina Denaro, divenne insostenibile per l’illogicità manifesta di un sodalizio privo della tipologia della materia prima incriminata. Oggi, nella sentenza basata su di un procedimento che ha imboccato strade totalmente diverse dal commercio dell’arte, cosparse di perizie finanziarie -contabili tutte da discutere, mi si dà atto della liceità della mia attività in Svizzera. Paese sovrano dove unicamente ho svolto la mia attività, per la quale sono stato strumentalmente perseguitato.

Ordunque, Signor responsabile del comunicato di cui sopra, lei si rende conto di avere diramato, urbi et orbi, una notizia senza il dovuto rispetto per la correttezza del contenuto, stravolgendo i termini di una sentenza emessa in nome del popolo sovrano (o del suo ufficio) in termini veda lei quali?

Lei pensa davvero di potersi permettere di pubblicare contenuti di tale portata in questione ripetendo pedissequamente teorie false e dilanianti, degne solamente di alimentare un falò? Io ho molta considerazione per quei giudici obbligati a districarsi nei vostri rapporti zeppi di “si dice” e di ascoltato da “Tizio e Caio”.

In sintesi, Signor responsabile della Direzione Investigativa Antimafia, e del comunicato stesso di cui al presente legittimo sfogo, è con vero senso di fastidio che noto incongruenze. Come legittimazione, si direbbe, di una funzione che potrebbe essere svolta meglio. Sarei lieto di potermi difendere, nel caso lei decidesse di querelarmi. Da parte mia, ormai da tempo, ho smesso di perdere tempo inoltrando inutili querele. Mi dispiace”.

Lettera a firma di Gianfranco Becchina