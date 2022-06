Richiesta di cancellazione della via Almirante. Lettera aperta al Sindaco Alfano

di: Comunicato Stampa - del 2022-06-03

Roceviamo e publichiamo la lettera aperta al Sindaco Alfano con la quale si chiede all'Amministrazione Comunale di rinominare la via Giorgio Almirante sita a Castelvetrano.

"L'intitolazione di una strada o di una piazza è un momento importante, indica anche alle future generazioni un esempio, un modello di vita e di cittadinanza. La scelta dei nomi da dare ai luoghi pubblici è dunque occasione di una riflessione sulla Storia e sull'ldentità di una nazione, sul suo passato e sul suo futuro.

Intitolare una via ad un uomo politico come Giorgio Almirante è stata una scelta alquanto infelice: Almirante ha partecipato come protagonista alla Rivista del nascente fascismo razzista intitolata "La Difesa della Razza" di cui è stato Segretario di redazione. Ha contribuito in prima persona a quella persecuzione antiebraica che è stata "il Male assoluto", come riconosciuto anche dall'allora Presidente della Camera Gianfranco Fini. Ha poi svolto un ruolo importante nella Repubblica di Salo, in cui è stato Capo di gabinetto del Ministro della Cultura popolare Mezzasoma, firmò allora anche il Bando di fucilazione dei giovani italiani che rifiutavano di arruolarsi nell'esercito della RSI per combattere assieme ai nazisti. Successivamente nel Dopoguerra ha fondato il Movimento sociale italiano che si richiamava sin dal nome alla RSI.

Non sono questi gli esempi, ci sembra, da dare ai giovani e a tutti i cittadini: si invita il Sindaco di Castelvetrano a revocare IMMEDIATAMENTE il provvedimento preso dai suoi predecessori negli anni scorsi.

A tal fine si suggerisce la sostituzione di tale con la seguente dicitura: "Via Dei Partigiani".

ANPI-Sezione di Castelvetrano

CGIL-Camera del Lavoro di Castelvetrano

Partito Democratico - Circolo di Castelvetrano

Partito Socialista Italiano - Castelvetrano

Sinistra per Castelvetrano

Circolo socialista "Sandro Pertini"- Castelvetrano

Associazione "Cento Passi"