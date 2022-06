“A CVetrano ancora tanti evasori. Al verde pubblico solo 5 dipendenti per 4 ore al giorno”. Parla l’Ass. D’Agostino

di: Redazione - del 2022-06-04

La gestione del verde pubblico, così come anche di altri servizi, a Castelvetrano presenta delle criticità. Negli anni scorsi del commissariamento, si registrava una percentuale di evasione molto alta e anche i media nazionali raccontarono il “caso” Castelvetrano.

Con casse vuote è difficile garantire servizi. Sull’argomento l’Assessore D’Agostino ha dichiarato che:

"Da tanti anni vi è una seria difficoltà di riscossione dei tributi da parte del comune di Castelvetrano.

Non ci giriamo attorno, parlando in politichese, come fa qualcuno: c’è una consolidata cultura da parte di alcuni grandi evasori che, non pagando le tasse, non permettono al resto dei cittadini di fruire appieno dei servizi essenziali.

Se c’è una buona percentuale di riscossione aumentano i servizi, altrimenti diminuiscono. È tanto semplice quanto drammatico.

Se molte cose non si possono fare è perché essere in dissesto finanziario comporta dei limiti invalicabili, che rendono tutto molto più complicato.

Non possiamo fare assunzioni e questo determina il fatto che per il verde pubblico, delega che ricopro, abbiamo un organico esiguo di appena 5 dipendenti che lavorano 4 ore al giorno.

Ma voi immaginate riuscire a pulire scuole medie ed elementari, cimitero, ville, aiuole, marciapiedi, parchi, terreni di Castelvetrano, Triscina e Selinunte in questa situazione?

È un’impresa impossibile seguire un iter che ci consenta di garantire la normalità e mi permetto di ringraziare i nostri dipendenti, che riescono a fare il massimo in una condizione veramente difficile.

Quando vedo su Facebook che qualcuno si lamenta di incuria di quell’aiuola o di quella villa, facendo finta di non sapere tutte queste cose, la domanda che bisognerebbe porsi è “come mai siamo arrivati a questo punto?”

Facciamoci tutti una domanda e diamoci tutti una risposta.”