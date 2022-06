Castelvetrano, auto si ribalta in via Bresciana e finisce fuori strada

del 2022-06-02

Auto finisce fuori strada a Triscina all’altezza del curvone di via Bresciana che da Castelvetrano conduce a Triscina. A bordo della Fiat Bravo grigia una signora C. M. P., 43enne residente a Castelvetrano, di cui non sono note al momento le generalità e lo stato di salute anche se, dalla indiscrezioni trapelate, sembra non aver riportato gravi conseguenze a seguito dell’incidente. In base alle prime ricostruzioni, sembra trattarsi di un incidente autonomo verificatosi intorno alle 5 del mattino. Indagano i Carabinieri di Castelvetrano.