Gomma forata con un cacciavite al Vice Sindaco Foscari. Intimidazione o opera di balordi? Solidarietà del Sindaco Alfano

del 2022-06-02

Un cacciavite conficcato dentro la gomma posteriore lato passeggero dell’auto. È stata questa l’amara scoperta per il vice Sindaco di Castelvetrano Filippo Foscari che lunedì pomeriggio aveva lasciato la sua auto parcheggiata in via Piave. “Inizialmente pensavo di aver forato una gomma, ma qualcuno gli ha lasciato dentro un cacciavite”.

Sulla vicenda interviene anche il Sindaco Enzo Alfano che così ha commentato: “Un atto increscioso alla persona più a me vicina. Spero trattasi di un balordo e non sia intimidazione. Qualora così fosse continueremo la nostra strada nell’ambito del nostro progetto di legalità che portiamo avanti da tempo”.