Selinunte, giovane 24enne vola giù dal muraglione per oltre 10 metri. Ricoverato al Trauma Center di Palermo

del 2022-06-04

Giovane tunisino vola dall’altezza di 10 m cadendo accidentalmente dal muraglione di Marinella di Selinunte probabilmente a causa del cedimento di una parte del muretto che si trova in condizioni deteriorate. La zona era stata transennata dal Comune tempo fa a causa proprio del danneggiamento del muretto in questione. Non è noto il motivo per cui il giovane, A. B., a quell’ora della notte si trovasse nei pressi del muretto anche se sembra che il giovane si trovasse proprio in quel punto per soddisfare un proprio bisogno fisiologico. Il fatto è avvenuto ieri notte e il giovane è stato la prima trasferito dapprima presso l’ospedale di Castelvetrano ma poi, a causa delle ferite e dei traumi riportati, è stato disposto il trasferimento al trauma Center di Villa Sofia a Palermo.

Le condizioni del tunisino, attualmente intubato, sono gravi e stazionarie ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.