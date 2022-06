“Un euro per entrare all’Aeroporto di Trapani”. È polemica

del 2022-06-06

"Garantire l'accesso in aeroporto eliminando ogni situazione di pericolo e consentire una permanenza in sicurezza e comodità nell'area aeroportuale, sono la nostra priorità". Così è stata motivata la scelta di prevedere il costo di 1 euro per chi voglia accedere all'aeroporto garantendo un'ora di permanenza.

Per tale ragione la viabilità stradale di accesso all'aeroporto Vincenzo Florio varierà nell'ottica di miglioramento dei flussi veicolari a vantaggio della sicurezza dei passeggeri e dei loro accompagnatori con un importo da pagare di un euro al momento dell'accesso per avere diritto ad una sosta per 1 ora per lo svolgimento delle ordinarie operazioni di carico scarico passeggeri. La decisione ha peró diviso gli utenti tra favorevoli e contrari.