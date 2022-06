CVetrano: Il Sindaco Alfano risponde alle preoccupazioni di Legambiente

di: Redazione - del 2022-06-07

Marinella di Selinunte: un cantiere aperto che riguarda la fine dei lavori di ripristino della piazza di legno, quelli del porto, che finalmente comprendono il trasporto delle alghe al Polo Tecnologico e il depuratore di Selinunte, sul quale ancora non si vedono interventi promessi di consolidamento.

E proprio su quest’ultimo argomento e del trasporto delle alghe, arriva una nota del locale Circolo Crimiso di Legambiente, che, indirizzata al Sindaco, solleva delle preoccupazioni legittime.

Si legge: "Con riferimento alle precedenti segnalazioni, effettuate dallo scrivente circolo Legambiente, cui ne sono seguite diverse da parte di altre associazioni e giornali online locali, cui non ci risulta aver ricevuto, seppur interlocutorio riscontro, si torna a chiedere alle LL.SS., ognuna per quanto di propria competenza, se e quali iniziative sono state intraprese su:

Possibile inquinamento della falda acquifera di c/da Staglio a seguito trasferimento nel polo tecnologico di c/da Rampante Favara della poseidonia stagnante da mesi nel porticciolo di Marinella di Selinunte;

La seconda preoccupazione di Legambiente, lo smottamento della strada che conduce dalla borgata di Marinella di Selinunte alla Riserva del fiume Belìce all'altezza del depuratore, con conseguente possibile cedimento delle vasche dello stesso e sversamento dei liquami in mare, con intuibile immane danno ambientale (segnalazione effettuata da più parti fin dai mesi scorsi in concomitanza con i forti temporali autunnali.

Inoltre, si chiede, se ancora non fatto, l'intervento dell'Ufficio del Genio Civile, per valutare lo stato dei cedimenti che interessano il depuratore e chiedere un intervento urgente alla Regione Siciliana, per evitare il possibile danno ambientale".

Il Sindaco Enzo Alfano, per quanto riguarda lo stoccaggio delle alghe, come fatto momentaneo nel Polo tecnologico, che potrebbe riguardare alcuni mesi, rassicura gli ambientalisti: "Grazie ad alcuni interventi propedeutici portati avanti dalla SSRR Trapani sud, che hanno riguardato la realizzazione di canalette, che portano l’eventuale percolato delle alghe già analizzate, in una vasca di accumulo a compartimenti stagni, che viene monitorato, siamo tranquilli.

Ritengo non ci sia nessun pericolo di inquinamento per le falde acquifere. Per quanto riguarda il problema del depuratore e le sue criticità" - continua il primo cittadino - , "a giorni, probabilmente giovedì prossimo, è previsto un incontro a Palermo con l’assessore all’ambiente Daniela Baglieri, assieme ai Commissari delle acque e quello contro il dissesto idrogeologico, per programmare gli interventi più urgenti, che riguardano anche il collettore a monte sulla strada che, staccatosi, avrebbe provocato, con la fuoriuscita delle acque di raccolta, il cedimento della strada soprastante il depuratore".

Sulla stessa, in questi giorni sono stati effettuati, a spese della famiglia Rizzuto, che gestisce il vicino Lido ristorante la Pineta, dei lavori di messa in sicurezza, per consentire ai turisti e agli avventori di raggiungere la Riserva e la spiaggia.